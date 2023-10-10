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вчера 21:55
общество

Яйцо признали мощным способом борьбы с папилломами

Фото: freepik.com

Стало известно, как куриное яйцо может помочь избавиться от большого количества папилом. При этом у человека не должно быть аллергии на данный продукт. Об этом гласят народные рецепты.

При хорошем усвоении продукта, яйцо можно легко использовать в борьбе с новообразованиями. Для этого продукт необходимо прикладывать ежедневно на 5–10 минут в течение 10–15 дней.

Также в борьбе с папилломами может помочь яичный порошок. Для этого следует размять яичную скорлупу, раскалить на плите в течение 30 минут и размельчить смесь до порошкообразного состояния. После этого каждую папиллому посыпать этим средством, накрыть ватой и заклеить лейкопластырем. Процедуру следует проводить две-три недели.

От маленьких новообразований можно избавиться при помощи куриного белка. Для это понадобится сырое куриное яйцо, которое необходимо вылить в чашку. Ватную палочку смочите в белке, который остался на стенках скорлупы, а затем тщательно смажьте папилломы. Эту процедуру следует повторять три-четыре раза в сутки, можно и чаще.

Лечение необходимо продолжать до тех пор, пока папилломы полностью не исчезнут. Как правило, для этого требуется около 3-4 недель. Чем раньше начнется лечение, тем быстрее исчезнут папилломы.

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Алёна Мищенко
Журналист

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