Яйцо признали мощным способом борьбы с папилломами

Стало известно, как куриное яйцо может помочь избавиться от большого количества папилом. При этом у человека не должно быть аллергии на данный продукт. Об этом гласят народные рецепты.



При хорошем усвоении продукта, яйцо можно легко использовать в борьбе с новообразованиями. Для этого продукт необходимо прикладывать ежедневно на 5–10 минут в течение 10–15 дней.



Также в борьбе с папилломами может помочь яичный порошок. Для этого следует размять яичную скорлупу, раскалить на плите в течение 30 минут и размельчить смесь до порошкообразного состояния. После этого каждую папиллому посыпать этим средством, накрыть ватой и заклеить лейкопластырем. Процедуру следует проводить две-три недели.



От маленьких новообразований можно избавиться при помощи куриного белка. Для это понадобится сырое куриное яйцо, которое необходимо вылить в чашку. Ватную палочку смочите в белке, который остался на стенках скорлупы, а затем тщательно смажьте папилломы. Эту процедуру следует повторять три-четыре раза в сутки, можно и чаще.



Лечение необходимо продолжать до тех пор, пока папилломы полностью не исчезнут. Как правило, для этого требуется около 3-4 недель. Чем раньше начнется лечение, тем быстрее исчезнут папилломы.