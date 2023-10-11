Актер Иван Охлобыстин заплакал после выступления маленькой девочки из Донбасса

Российский актер, режиссер и писатель Иван Охлобыстин заплакал после выступления маленькой девочки в Мариупольском театре на Донбассе. Об этом сообщает aif.ru.



«Этим летом в Донбасс мы ездили с Оксаной. Были в Мариупольском театре разбомбленном. Из труппы в 40 человек в живых остались 16. Но они все равно открыли новый сезон», — поделился Охлобыстин.



Он рассказал, не смог сдержать слез после выступления девочки, которая исполнила песню «Ах, как хочется вернуться...».



«Я заплакал. Я вообще не сентиментальный человек, но это для меня пример абсолютного служения актера своему народу. Артист не имеет права в сложные времена уходить от своей аудитории. Потому что она зависит от нас», — поделился впечатлениями актер.



По мнению Охлобыстина, задача актера — утешать и радовать, отвлекать, «даже если это выглядит просто дешевой цирковой клоунадой».





