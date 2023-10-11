Диетолог Кабанов назвал продукты, которые убивают поджелудочную железу

Стало известно, какие продукты, которые оказывают негативное влияние на поджелудочную железу. Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов перечислил три продукта, мешающих работать поджелудочной, сообщает aif.ru.

На первом месте — сладкие газировки. По словам эксперта, 100 грамм такого напитка содержит больше сахара, чем суточная норма. Поджелудочная железа вырабатывает огромные дозы инсулина и истощает свои возможности. Из-за этого происходит ферментная недостаточность поджелудочной железы. При частом употреблении сладких напитков возникает сахарный диабет второго типа.

Вторым опасным продуктом выступает жирное жареное мясо. При его употреблении поджелудочной приходится вырабатывать большое количество ферментов. При такой постоянной нагрузке, можно получить спазм протоков железы, что является прямой угрозой для жизни.

Третье — спиртное. Алкоголь создает серьезную нагрузку на внутренний орган. Большую опасность несут резкие всплески активного потребления алкоголя, например во время праздников или отпуска.