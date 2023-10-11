«Единая Россия»: Первые соцобъекты подключили к газу по программе социальной догазификации

Общий потенциал подключений школ, детских садов, поликлиник, больниц, ФАПов — 3 тысячи объектов.

Первые шесть социальных объектов к газу подключили на ВКС с регионами, который провели секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

«Год назад глава государства поручил включить в эту программу (социальной догазификации — прим. ред.) школы, детские сады, поликлиники, больницы, ФАПы. Были собраны потребности с регионов. Общий потенциал программы — 3 тысячи объектов. Сегодня мы запустим газ на шести объектах. Это здание врача общей практики и амбулатории в Краснодарском крае, фельдшерско-акушерские пункты в Оренбурге, Адыгее и Татарстане, школы в Курской и Саратовской областях», — сообщил Андрей Турчак.

Всего на догазификацию соцобъектов от регионов уже принято более 470 заявок.

Секретарь Генсовета «Единой России» также добавил, что в целом по программе социальной догазификации заключён миллион договоров. Газ доведён до границ 720 тысяч участков.

В мероприятия социальной догазификации в Новосибирской области вошли объекты здравоохранения и образования.

«Областные министерства ЖКХ и энергетики, образования и здравоохранения провели инвентаризацию медицинских и образовательных организаций. По итогам сформирован перечень объектов для газификации: 26 объектов здравоохранения и 11 — образования. На газовое отопление переходят социальные объекты в Мошковском, Маслянинском, Черепановском районах области и в городе Оби», — отметила замсекретаря Новосибирского регионального отделения «Единой России» Юлия Швец.

Также она отметила, что до 2028 года газифицируют 30 населенных пунктов Новосибирского, Черепановского, Сузунского, Искитимского районов Новосибирской области, плюс четыре ранее не газифицированных района: Чистоозерный, Купинский, Баганский, Карасукский.

Напомним, в 2021 году президент Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Подать заявку на социальную газификацию можно на Госуслугах и через МФЦ, пункты «Газпром межрегионгаз» и сайты операторов газификации.