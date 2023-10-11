Колесо обозрения на набережной пожелало хорошего настроения жителям Новосибирска

Хорошего настроения пожелало колесо обозрения на Михайловской набережной в Новосибирске.

В Новосибирске колесо обозрения на Михайловской набережной пожелало хорошего настроения местным жителям. Об этом сообщили в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Вечером 10 октября жители левого берега заметили на колесе буквы. Они сложились в надпись: «Желаем вам хорошего настроения!»

Комментаторы благодарят колесо за пожелания и не отказываются от шуток.

«Хоть колесо пожелало, оно большое всё видит», — написал один из пользователей.

Напомним, что в начале июля колесо обозрения на Михайловской набережной остановилось. Внутри находилось семь человек. В пресс-службе объяснили, что аттракцион перестал работать из-за скачка напряжения в Октябрьском районе Новосибирска. Людям вернули деньги за билеты. Никто из находящихся в кабинках не пострадал.