Индексация пенсии с 1 ноября: кому и на сколько увеличат выплаты

Различные меры по повышению пенсий реализуются в РФ в течение всего календарного года и предстоящий ноябрь-2023 не стане исключением. Повышений пособий по старости ждет пожилых россиян, отдавших годы жизни работе на определённых специальностях.

В ноябре текущего года российские пенсионеры конкретных профессиональных групп, а также определённых возрастных категорий получат расширенную финансовую поддержку, пишет Дзен-канал «Первый Пенсионный». Ниже список тех пенсионеров, кто с ноября-2023 может рассчитывать на увеличение ежемесячных выплат:

· пожилые россияне, связанные с гражданской авиацией, проработавшие в отрасли не менее 25 лет (20 лет для женщин) или 15 лет для лиц, уволившихся по состоянию здоровья, получат дополнительные пенсионные выплаты за счет ежемесячных взносов, уплаченных авиакомпаниями;

· граждане РФ, проработавшие на предприятиях угольной промышленности не менее 25 лет, получат индивидуальную, дополнительную прибавку к пенсии (зависит от зарплаты и взносов в пенсионный фонд);

· пенсионеры, имеющие «северный» стаж (женщины — не менее 15 лет, мужчины — не менее 20 лет), получат доплату к пенсии, но в случае личного заявления о перерасчёте в СФР;

· пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, получат увеличенную вдвое страховую пенсия по старости;

· пенсионеры, уволившиеся с работы три месяца назад (в конце лета-2023), получат индексированную прибавку задним числом в течение трехмесячного периода.