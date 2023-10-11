Метеозависимые, приготовьтесь: стала известна дата мощной магнитной бури

Магнитный удар по полю Земли 11-го октября текущего года стал лишь стартом опасного витка мощных солнечных вспышек во втором месяце осени-2023.

Целая серия мощнейших вспышек, произошедших на «короне» Солнца в первой декаде октября нынешнего года, положила начало витку магнитных бурь. Они долетят до нашей планеты и окажут значительное воздействие на её геомагнитное поле, начиная с 11 октября, пишет портал лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.

По их экспертным расчётам, во второй половине октября-2023 нашу планету накроют несколько мощных магнитных бурь. Эстафету от геошторма, накрывшего поле Земли 11 октября примет 15 октября буря силой 4 балла (она продлится несколько дней).

Кроме того, с 25 по 27 октября 2023 года прогнозируется еще одна метеобуря, её мощность будет доходить до 5 баллов, а в финале второго осеннего месяца, 29 и 30 октября случится самая серьезная магнитная буря текущего периода (она оцениваемая в 6 баллов из 9 возможных).

В связи с этим, российские медики напоминают, что к группам риска относятся пожилые люди, дети, беременные и люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями. Всем этим россиянам в дни магнитных бурь грозят проблемы с артериальным давлением, головокружение и мигрени, а также малообъяснимая слабость.