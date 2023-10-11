Мистическое новолуние 14 октября 2023: астрологи сделали предупреждение для трех знаков зодиака

Новолуние в Тельце и открывающий коридор затмений ждут всех знаков зодиака. Самый тревожный период выпадет на 14 октября. Об этом заявляют астрологи.



Главной опасностью коридора станет хаос в чувствах людей. Многие могут наговорить лишнего, будут вспыльчивы, не захотят осознавать свои ошибки. Также это явление может негативно сказаться на здоровье людей.



Новолуние в созвездии Тельца наоборот окажет благотворное влияние на судьбы представителей гороскопа. Люди будут стремиться зарабатывать больше. А их желания будут подкреплены возможностями, которые дарует Вселенная.



Рассказываем подробнее, какие сюрпризы подготовили высшие силы знакам зодиака с 9 по 21 октября.



Овен. Какая-то непонятная тревога нависнет над представителями этого знака. Скорее всего, таким образом проявляется негативное влияние солнечного затмения, которое откроет тот самый коридор. Овны должны понимать, что их главные страхи находятся в голове. В период с 9 по 21 октября им не грозят никакие препятствия и опасности. Вы легко сможете начинать новые проекты и активно проявлять себя на работе.



Телец. Люди этого знака наконец-то осознают свою истинную ценность. Они смогут понять свои желания и приступить к реализации своих планов. Середина второго осеннего месяца станет для Тельца периодом начинаний и побед. Единственное предупреждение: относитесь к другим скромнее, чтобы не стать жертвой интриг.



Близнецы. Близнецы смогут завершить начатое только с помощью третьих лиц. С 9 по 21 октября люди этого знака слишком часто будут плохо себя чувствовать. Более того, им просто будет лень делать больше, чем от них требуется. Конечно, начальнику не понравится работать вполсилы, у него возникнут вопросы. Если Близнецы не будут слишком резки, все закончится мирно.



Рак. Раки особенно чувствительны к активности Луны. Поэтому людям этого знака необходимо переключить все свое внимание на финансы. С одной стороны, у вас будет больше шансов заработать, но с другой – накопить вы все равно не сможете. Некоторые повседневные проблемы помешают вашим планам разбогатеть.



Лев. Львы, постарайтесь проводить больше времени со своими близкими с 9 по 21 октября. В последнее время вы слишком много прикладываете усилий к работе, из-за чего ваша вторая половинка и друзья начали на вас обижаться. Сделайте небольшой перерыв, вы ничего не потеряете , а поддержка близким вам вскоре может понадобиться.



Дева. Люди из этого созвездия взяли правильный темп. Они могут продолжить свой путь к намеченной цели. Высшие силы сейчас на вашей стороне, поэтому имеет смысл сосредоточиться на карьере. Ставьте себе самые смелые цели, теперь для вас нет ничего невозможного.



Весы. Открывшийся коридор затмений и Новолуние потребуют эмпатии от Весов. Люди этого знака должны проявлять сострадание и помогать другим. Сейчас Вселенная проверяет вас на духовность. Чем богаче вы в этом отношении, тем успешнее вы сможете стать в будущем.

Скорпион. Коридор затмений – самый темный период для Скорпиона. С 14 октября у людей этого знака начинается вакханалия во всех сферах жизни. Все испытают ваше терпение на прочность. Наберитесь терпения, постарайтесь держать язык за зубами, и тогда вы сможете хотя бы немного облегчить жизнь в опасный транзитный период.

Стрелец. К сожалению, Стрельцу не от кого ожидать помощи. Сейчас будущее в руках самих представителей этого знака. По какой-то причине высшие силы потеряли интерес к вашей судьбе, поэтому всего вам придется добиваться без поддержки небес. Но есть и хорошая новость: палки в колёса вставить тоже некому.



Козерог. Может, хватит? Ваше плохое настроение и внезапная депрессия портит жизнь не только окружающим, но и вам. Возьмите себя в руки, начните замечать яркие краски в серых буднях. Вот увидите, ваша жизнь поменяется в ту же секунду. Из материальных рекомендаций: старайтесь не тратить слишком много с 9 по 21 октября, несмотря на соблазн.



Водолей. Эпицентром проблем Водолея с 9 по 21 октября станет его личная жизнь. Свободные представители этого знака вдруг загрустят и захотят как можно скорее исправить ситуацию. А те, кто состоит в браке, окажутся на грани развода. В общем, Вселенная решила проверить Водолея на прочность и его семейное положение. Но помните, что вы — хозяева своей судьбы, поэтому не стоит поддаваться мимолетным порывам.

Рыбы.На протяжении всего этого периода Рыб будут беспокоить воспоминания из прошлого. Могут появиться задачи, которые вы когда-то оставили незавершенными или надеялись, что вашу ошибку никто не заметит. Теперь вы можете начать вспоминать, какие проекты вы завершили небрежно, и внести изменения. Главное помнить: это не наказание Высших Сил, а просто урок самоорганизации.