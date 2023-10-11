Новосибирская область показала свою программу на выставку «Россия» в Москве

Новосибирская область представит современный высокотехнологичный стенд, в основе концепции которого лежит триада Лаврентьева: наука, образование, производство.

С 4 ноября начинается международная выставка-форум «Россия» в Москве. На мероприятии внимание приковано к Новосибирской области, которая представит современный высокотехнологичный стенд, сфокусированный на трех ключевых компонентах — наука, образование и производство.

В рамках выставки, организаторы покажут программы для посетителей всех возрастов. При помощи виртуальной реальности (VR), участники поучаствую в экскурсии по «самой умной улице в мире» в Академгородке Новосибирска. Они также увидят памятник, посвященный лабораторным мышам и ДНК.

Ранее Сиб.фм сообщал, что предприятия Новосибирской области и Республики Беларусь успешно развивают импортозамещение в сфере оптики и микроэлектроники.