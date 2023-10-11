Объем предложений новостроек в Новосибирске сократился за квартал на 5 тысяч квартир

По информации ЕРЗ, застройщиками Новосибирской области в 3 квартале 2023 года выведено на продажу 6 332 квартиры — это на 98 меньше, чем кварталом раньше.

Продажи новостроек по ДДУ за 3 квартал, по данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области, превысили 11 тысяч квартир, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев. С учетом продаж по ДКП, число квартир в продаже всего за один квартал уменьшилось на 5 тысяч штук или на 9%. Это самый высокий процент уменьшения предложения с конца 2020 года.

Такое сокращение произошло по нескольким причинам, говорит эксперт. В первую очередь повлияли высокие продажи, к которым привело ожидание рынком ухудшения условий ипотечных кредитов и нестабильность курса рубля на валютном рынке.

«Кроме того, из-за резкого повышения ключевой ставки значительная часть застройщиков приостановила вывод на рынок новых проектов. Здесь тоже несколько причин: сложно рассчитать себестоимость; идет работа в Минстрое по возможному субсидированию ставки по проектному финансированию и банки ужесточили условия проектного финансирования», — уточнил он.

В условиях неопределенности отдельные застройщики сняли с продаж часть квартир. При этом существенного повышения цен не произошло, заключил Николаев.

Напомним, продажи новостроек за 9 месяцев в Новосибирске превысили среднегодовой показатель за 8 лет.