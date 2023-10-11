Он знал всё: все пророчества Жириновского о СВО, войне в Израиле и выборах в России-2024

Напрасно ругали Владимира Вольфовича за его резкость, ведь он болел душой за свою страну и пытался предупредить о многих событиях, которые сбываются на буквально на глазах.

Ни россияне, ни всё человечество не забудут эпатажного политика, влюблённого в Отечественную историю. Он увековечил себя точнейшими прогнозами о будущем мира и роли своей Родины в этот процессе. Капсулу со своими умозаключениями он передал в Музей современной истории России в Москве. Многое из того, что там написано, он озвучивал перед смертью и события сбываются на наших глазах (вскрыть своё послание потомкам он завещал не раньше 2036 года).

Передел территории Украины как начало нового мирового конфликта Владимир Вольфович предвидел ещё в 1991 году, когда по швам трещал СССР и ни о чём другом, кроме развала огромной страны, никто и думать не мог. А он не просто думал – просчитывал, анализировал, внимательно следил за процессами и тенденциями. Только его мало кто услышал.

Через 8 лет, в 1999-ом году политик предупреждал украинцев о госперевороте и продаже страны американцам: «Мы не хотим вводить войска на Украину. Но если вы пойдёте в НАТО, а народ будет против и за это будут бомбить Луганск, Донецк, то мы защитим их. По концепции нацбезопасности в случае угрозы для России в любой точке планеты мы можем нанести превентивный удар», говорил он, выступая на украинском телевидении. Если к этой речи присовокупить его предупреждение о начале СВО в 2022 году, то картинка складывается полностью.

Не побоялся Жириновский заявить об этом и с высокой трибуны Совета Европы, открыто озвучив намерения НАТО: «Напрямую воевать с нами они боятся. Поэтому станут бомбить Кавказ, Балканы, Ближний Восток. Будут прижимать через Украину, через Белоруссию, через Прибалтику, через Кавказ. Будут двигаться на восток», отметил он на пороге миллениума, подчеркнув, что Западу выгодны маленькие войны, а не прямое столкновение с Россией и Китаем.

С горечью он констатировал факт развязывания мирового конфликта: «Если мы встали поперёк планов НАТО, то, считай, ввязались в новый мировой конфликт», говорил он ещё в 2000-ых. Прекрасно осознавая, что «большая» война потребует такого же большого человеческого ресурса, лидер ЛДПР ещё в 2015 году в телевизионном эфире Первого канала предупредил о мобилизации: «Война начнётся из-за того, что триллионы долларов некуда вложить. Деньги требуют войны. Им нужно запустить экономику, а потом восстанавливать разрушенную Европу. Сначала поставят оружие, потом введут войска. Всё, готовьтесь к мобилизации. Частичной!», открыто говорил он.

Теперь, в 2023-ем всем стало очевидно, что геополитическое противостояние на территории Украины, где весь, так называемый, «цивилизованный мир» воюет с Россией – это самая что ни на есть настоящая мировая война (хотя закончить СВО наши войска смогли бы уже давно, если бы не поддержка украинской армии Западным оружием).

Также из уже сбывшихся прогнозов мудрого политика и историка значатся:

· «Европа будет выкладывать за российский газ тысячу евро. Я вам обещаю. А у вас таких денег нет. Значит, будете замерзать!» (цитата выступления Жириновского на телешоу миллионера Порошенко ещё в 2006 году);

· о присоединении Крыма к России, который американцы хотели сделать своей военной базой для контроля над Чёрным морем: «Если крымчане этого захотят, мы им это обеспечим. И нас не остановит НАТО. Флот русский никогда из Севастополя не уйдёт!» (цитата датируется 2008 годом);

· локальные конфликты, выгодные НАТО, будут затухать и снова возгораться: «Израиль и Палестина пускай воюют, Грузия пускай воюет, в Карабахе пускай воюют!» (дата выступления 2004 год).

В свете обострения ситуации на Ближнем Востоке, многие политики и обыватели вспомнили фрагмент передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» в 2019 году, где Жириновский предупреждает о страшных событиях на этих территориях: «Нужно учитывать ситуацию на Ближнем Востоке. К 2024 году там развернутся такие события, что все вообще забудут, что такое Украина. Дело идет к третьей мировой войне. И Иран — это не Вьетнам, и не Северная Корея, и не Косово. Здесь будут самые страшные события. У Израиля нет будущего. Они не устоят. Даже ядерный конфликт может не спасти Израиль», изрёк он тогда, а мы наблюдаем уже сейчас.

Также на наших глазах закладываются важнейшие для России события, а точнее предстоящие президентские выборы в 2024 году. Мудрый политик говорил о них достаточно обтекаемо: «На пост главы государства будет баллотироваться действующий президент страны Владимир Путин, но о своем решении он объявит не раньше конца 2023 года. Но даже если Путин откажется от участия в выборах, то от Кремля появится совершенно новый человек», пояснял лидер ЛДПР ещё в 2020 году.

Что касается отдалённого будущего, то Жириновский полагал – примерно к 2036 году (год вскрытия его памятной капсулы) на юге образуется мощный союз с тесными экономическими связями, в который войдут Россия, Турция, Иран, Сирия и Ирак (тенденции складываются на глазах).

Кроме того, примерно к этому же году, по словам прозорливого политика, НАТО распадётся (не исключал он и развал Евросоюза), Америка вернётся восвояси, образовав новое государство совместно с Мексикой и Канадой (доллар отменят в пользу новой валюты), а Россия станет центром мира (толчком станет политический и военный опыт, который приобретается в текущем моменте).