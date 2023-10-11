Победа России и конец света: жуткое предсказание белорусской Ванги потрясло мир

Федора Конюхова, исцеляющая от всех болезней водой, глиной и прикосновением пальцев, рассчитала срок окончания СВО на Украине.

Кроме целительства жительница деревеньки Маленькие Пильшичи, что в Могилевской области (Беларусь), видит будущее. Несколько лет назад она предупреждала о появлении коронавируса и подчёркивала его искусственное происхождение, пояснив, что из разряды смертельных он перейдёт в обычный ОРВИ (что мы и наблюдаем сейчас).

Рассуждая о судьбах стран всего мира, она уверяла, что человечество уже давно движется к концу света, но в последние несколько лет скорость самоуничтожения усилилась, благодаря многочисленным локальным военным конфликтам. Их причину она видит в неумении, а порой и нежелании людей договариваться.

Относительно текущего геополитического противостояния на территории Украины она заявила в беседе с репортерами передачи «Новые русские сенсации», что конфликт на Донбасе рано или поздно закончится миром, а часть территорий Незалежной отойдет в состав РФ: «Я думаю, она Украина – прим.ред.) все равно отойдет к России. Киев же, там наши святые лежат, наша земля. Я так рассчитываю, я думаю, что только так и будет», пояснила она.

А вот в благополучии своей родной Беларуси она уверена на все 100 % и видит причину в том, что эту территорию оберегает с Небес Сергей Радонежский.