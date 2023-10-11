Под Новосибирском дело об убийстве 17-летней девушки колуном отправили в суд

В Новосибирской области 17-летний парень убил сводную сестру колуном из-за ревности.

В Новосибирской области утвердили обвинительное заключение по дело в отношении 17-летнего подростка, который убил сводную сестру колуном. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным следствия, 9 мая 2023 году парень зашел в дом в Искитиме и на фоне неприязни к девушки, взял в руку колун и нанес множественные удары по голове девушки. Несовершеннолетняя погибла на месте.

На обвиняемого возбудили уголовное дело по факту убийства. Он признал свою вину.

Как ранее писал Сиб.фм, 17-летний парень взял в руки колун из-за ревности к сводной сестре, якобы родители родным детям уделяли больше внимания, чем к приемным.

Многодетная семья известна в Искитиме как баптистская, и часто ходила в церковь, а также не раз попадала в газеты и эфиры местных СМИ. Их всегда характеризовали как воспитанных и любящих родителей.