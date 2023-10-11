Появилось видео с места столкновения поездов в московском метро

Сотрудники МЧС деблокируют машиниста.

На станции «Печатники» московского метрополитена произошло столкновение технического состава с находившимся на платформе поездом. Об этом сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) России.

В результате инцидента пострадал машинист технического поезда. На месте происшествия оказывают помощь пострадавшим и проводится деблокирование машиниста сотрудниками МЧС России.

Дополнительная информация о происшествии уточняется.

Напомним, что в Москве в метро на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии поезд столкнулся с другим составом. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, столкновение совершил поезд, который перегоняли в депо. Вагоны были без пассажиров. Машинист получил травмы.