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общество проиcшествия

Появилось видео с места столкновения поездов в московском метро

Фото: МЧС России

Сотрудники МЧС деблокируют машиниста.

На станции «Печатники» московского метрополитена произошло столкновение технического состава с находившимся на платформе поездом. Об этом сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) России.

В результате инцидента пострадал машинист технического поезда. На месте происшествия оказывают помощь пострадавшим и проводится деблокирование машиниста сотрудниками МЧС России.

Дополнительная информация о происшествии уточняется.

Напомним, что в Москве в метро на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии поезд столкнулся с другим составом. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, столкновение совершил поезд, который перегоняли в депо. Вагоны были без пассажиров. Машинист получил травмы.

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Игорь Кириченко
Журналист

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