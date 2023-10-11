Радость для пенсионеров: в 2025 году в России дважды проиндексируют пенсии

В 2025 году пенсии россиян проиндексируют дважды — 1 февраля и 1 августа. Об этом сообщил председатель Социального фонда Росси Сергей Чирков.

Он рассказал, что расходы на выплаты пенсий сформированы с учетом индексации, согласно уровню действующего пенсионного законодательства.

В 2024 году индексация страховых пенсий с 1 января составит 7,5%, а с 2025 года пенсии проиндексируют два раза в год — 1 февраля и 1 августа.

Чирков уточнил, что первая индексация будет по уровню инфляции, а вторая — по уровню доходов бюджета Социального фонда.