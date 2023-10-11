Срочно удалите это: мошенники могут отследить владельца смартфона по Bluetooth

Bluetooth-соединение очень уязвимо и может стать причиной взлома. Портал «Сиб.фм» публикует экспертные рекомендации, как обезопасить себя и свои устройства от потери данных и внешнего хакерского вторжения.

Пользователи многочисленных гаджетов (смартфоны, колонки, умные часы и фитнес-браслеты, наушники и т.п.) привыкли держать Bluetooth включённым, поскольку устройства взаимодействуют только через него.

Однако современные хакеры, разработавшие специальные программы, которые помогают обнаружить активные Bluetooth-соединения поблизости, научились проникать внутрь устройств. Используя Bluetooth-соединение, они загружают (внедряют) вредоносные программы и отслеживают не только местоположение хозяина смартфона и других гаджетов, но и читают личную переписку, данные банковских карт и учетных записей, опустошая банковские счета.

Но ещё большую угрозу такие проникновения представляют для полиции, которая управляет оружием при помощи Bluetooth – мошенники могут перехватить их сигналы и направить оружие в своих целях.

К проблеме присоединился создатель платформы Bluetooth RFParty Алан Микинс. Для защиты от внешних вторжений он рекомендует отключать Bluetooth-модуль в людных местах, не принимать запрос на подключение от неизвестных устройств и самим не подключаться к непонятным точкам доступа, а также использовать антивирусные программы, которые обнаруживают и блокируют странные подключения.