Центр для жалоб на военных открыли в Новосибирске

В Новосибирске появился центр жалоб для военных.

Центр жалоб для военнослужащих начал работу в Новосибирске. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

Консультационно-правовой центр по вопросам призыва граждан на военную службу создали офицеры военной прокуратуры и военный прокурор гарнизона полковник юстиции Андрей Сысолятин после начала осеннего призыва.

Там контролируется нормативность при проведении призывной кампании.

«В ходе мероприятий проводятся выезды в районные военные комиссариаты, разъяснительные беседы с призывниками и членами призывных комиссий», — говорится в сообщении.

Сейчас в Новосибирске работает 19 районных комиссариатов. В правительстве напоминают, что обо всех случаях правонарушений нужно обращаться в военную прокуратуру Новосибирского гарнизона.

Напомним, что в зоне проведения специальной военной операции погиб 23-летний Никита Бедарев из Новосибирской области.