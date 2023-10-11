Центр для жалоб на военных открыли в Новосибирске

В Новосибирске появился центр жалоб для военных.
Центр жалоб для военнослужащих начал работу в Новосибирске. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.
Консультационно-правовой центр по вопросам призыва граждан на военную службу создали офицеры военной прокуратуры и военный прокурор гарнизона полковник юстиции Андрей Сысолятин после начала осеннего призыва.
Там контролируется нормативность при проведении призывной кампании.
«В ходе мероприятий проводятся выезды в районные военные комиссариаты, разъяснительные беседы с призывниками и членами призывных комиссий», — говорится в сообщении.
Сейчас в Новосибирске работает 19 районных комиссариатов. В правительстве напоминают, что обо всех случаях правонарушений нужно обращаться в военную прокуратуру Новосибирского гарнизона.
Напомним, что в зоне проведения специальной военной операции погиб 23-летний Никита Бедарев из Новосибирской области.