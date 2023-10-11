Оргазм по науке: учёные назвали возраст, в котором люди чаще всего занимаются сексом

Медики выяснили, что представители одного поколения человечества занимаются любовью чаще, чем другие поколения землян.

Эксперты в области сексологии из американского Kinsey Institute решили исследовать зависимость частоты занятий сексом от возраста испытуемых. В результате своих научных изысканий они выяснили, что земляне, достигшие взрослого периода жизни к 2000 году, занимаются сексом чаще, чем представители любых других поколений.

Градируя частоту половых актов по возрастам, исследователи получили следующие итоги:

- от 18 до 29 лет 112 контактов в год;

- от 30 до 39 лет до 86 раз в год;

- от 40 и старше до 69 раз за год.

При этом встречаются пары, которые независимо от возраста предпочитают жит интимной жизнью в собственном ритме. Минимум зафиксирован на одном половом акте в месяц, средний показатель – раз в неделю, оптимальный – от трёх до пяти раз за семь дней.

Специалисты другой компании Sexual Alpha выяснили, что самая насыщенная интимная жизнь наблюдается в возрасте 25-29 лет при частоте дважды в неделю.

А вот причины затухания частоты половых актов в зависимости от возраста учёные видят в жизненных обстоятельствах, напряжённой работе, а также рождении детей, создающих массу неудобств, и домашнем хозяйстве, нозящем пресловутой «бытовухой».