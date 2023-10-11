В Новосибирске две стриптизерши подрались из-за клиента в баре

В одном из баров Новосибирска две стриптизёрши устроили драку из-за клиента.

Днём 10 октября в одном из баров Новосибирска две стриптизёрши подрались из-за клиента. Мужчина отказался от приватного общения с одной из них.

Инцидент произошёл в Железнодорожном районе города. На место происшествия приехали сотрудники ГБР, чтобы разнять девушек.

«Оказалось, что драчуньи — это работающие в соседнем баре стриптизёрши. Сюда пришли по приглашению молодого человека, который оплатил приватное общение, но только с одной из них», — отметили в агентстве безопасности «Гвардия».

Вторая стриптизёрша возмутилась случившимся. В результате ссора закончилась дракой. Нападавшую задержали и передали полицейским.

Напомним, что в Новосибирске жители новостройки пожаловались на опасный лифт, который постоянно ломается и делает аварийные остановки.