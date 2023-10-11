В Новосибирске на торгах продали два этажа бывшего здания «Холидей» за 12 млн рублей

Предприниматели выкупили два этажа бывшего здания «Холидей» в Новосибирске.

В Новосибирске на торгах были проданы два этажа бывшего здания «Холидей» за 12 млн рублей.

Один из покупатель, который зарегистрирован в Астрахани,приобрел помещение на втором этаже здания за 6 миллионов, а другой бизнесмен из Алтайского края приобрел 3 этаж за 5,8 млн рублей.

Как ранее писал Сиб.фм, «Альфа-Банк» требует взыскать с Николая Скороходова и компании «Холидей» 66,2 млн рублей. Банк требует включить сумму в размере 66,2 миллиона рублей в субсидиарную ответственность в рамках банкротства ООО «Кора-ТК», которое является «дочкой» компании «Холидей». Кроме того, банк хочет привлечь к ответственности экс-гендиректора компании Татьяну Саженову.