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общество

В Новосибирске назвали самые высокооплачиваемые профессии в октябре

Фото: Pexels.com

На вершине списка заработных плат находятся врачи.

Компания SuperJob провела анализ заработных плат в Новосибирске и опубликовала список самых высокооплачиваемых профессий в октябре. В этом месяце лидерами по заработной плате оказались врачи, особенно офтальмологи, и специалисты по привлечению клиентов. За их услуги готовы выплачивать от 140 до 160 тысяч рублей в месяц.

Также на высоких позициях в рейтинге оказались менеджеры по продажам, у которых зарплата 120 тысяч рублей. Инженеры, работающие в проектных организациях, получают около 100 000 рублей в месяц.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Лукашенко предложил губернатору Новосибирской области совместно развивать БАС.

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Игорь Кириченко
Журналист

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