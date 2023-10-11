В Новосибирске похоронили срочника, который погиб в Крыму

В Новосибирске состоялись похороны срочника, который погиб на границе Крыма. Ему было всего 20 лет.

Молодого человека по имени Ваня близкие родственники описывали как скромного парня, который предпочитал избегать публичной огласки. В октябре этого года он должен был вернуться домой, но, к сожалению, попал под обстрел и впал в кому. Несмотря на усилия медицинского персонала, спасти его не удалось.

Пост-некролог, размещенный в школьной группе, был временно удален. Друг Вани рассказал, что он принял решение идти служить в армию после того, как перевелся в другой университет и потерял право на отсрочку от призыва.

Ранее Сиб.фм сообщал, что число погибших россиян в Израиле выросло до 4 человек.