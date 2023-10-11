В Роспотребнадзоре рассказали, к чему приводит полный отказ от соли

Категорический отказ от соли может привести к сбою многих процессов в организме. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

По информации специалистов, соль, которая добавляется в блюда, составляет лишь 20% от общего объема потребляемой соли за день. Остальная доля содержится в мясе, рыбе, молочке, овощах и фруктах, которые имеют в составе соль.

В среднем, по данным Роспотребнадзора, человек потребляет 11 грамм соли в день, при этом, он может добавлять в пищу совсем малое количество. Специалисты не рекомендуют употреблять более 5 грамм натрия в день. Это ведет к повышению артериального давления, проблемам с сердцем и почками, ожирению и остеопорозу.

Однако радикально исключать соль рациона также не стоит. Это приведет к не менее серьезным последствиям. Натрий помогает поддерживать баланс воды, функцию надпочечников и сердечно-сосудистую систему, а также передавать нервные импульсы.

Кроме того, полный отказ от соли может негативно отразится на здоровье.