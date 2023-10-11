Война в Израиле: последние данные о ситуации на Ближнем Востоке к 11 октября

Самая старая «горячая точка» планеты вновь запылала, отнимая каждые сутки сотни жизней по обе стороны израильско-палестинской границы. Портал «Сиб.фм» публикует свежие данные о ситуации на этих территориях.

Многие военные аналитики констатируют повышенную концентрацию противоречий и небывалый масштаб угроз, исходящий от давнего конфликта Израиля и Палестины, разгоревшийся с небывалой доселе ожесточённостью.

В моменту выхода публикации Израиль отключил территорию сектора Газа от воды, газа и электричества и продолжает наносить точечные бомбовые удары. В планах израильских военных – полное уничтожение военных сил и инфраструктуры ХАМАС при помощи полноценной наземной операции.

Военные аналитики уверены, что такие меры будут стоить еврейскому государству огромных жертв, особенно в условиях городских боев. Кроме того, власти многих стран всерьёз опасаются, что из израильско-палестинского конфликт станет израильско-арабским. А это значит, что будут уничтожены все результаты усилий по установлению отношений между Израилем и отдельными арабскими странами, предпринятые в последние годы, считает политолог, профессор международных отношений Тель-Авивского университета Эммануэль Навон.

Эксперт уверен, что «сейчас мы стоим на пороге глобальной войны на Ближнем Востоке, которая перерасти в полноценную войну между Ираном и Израилем». Не исключает политолог и участия в ней Соединенных Штатов. Кроме того, в случае конфронтации Израиль вполне может рассчитывать на Германию, Великобританию, Францию и Италию.

Кстати, координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби уже заявил, что США начали поставлять военную помощь Израилю.