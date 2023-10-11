Вредитель мигом погибнет: озвучен мощный способ борьбы с тлёй на дачах

Если под зиму посадить на участке определённые виды растений, в будущем дачном сезоне тля будет облетать грядки стороной, уверяют эксперты в области агрономи

Извести тлю всерьёз и надолго, причём без применения токсичных химических препаратов, вполне реально. Современная агрономия изучила новейшие методы, которые оказались ещё и простыми в применении: «В качестве одного из эффективных методов рекомендую высадить на даче бархатцы, базилик, лук, чеснок либо кориандр. Отпугнуть вредителя (тлю – прим.ред) своим запахом также поможет лаванда», цитирует слова агронома Анастасии Коврижных портал «БелНовости».

Кроме этого, по мнению эксперта, стоит контролировать популяцию муравьев на даче. Если их заметно прибавилось, нужно начинать борьбу с ними, поскольку они являются предвестниками тли. Кроме муравьёв привлечь на участок тлю способны такие растения, как калина, черемуха, липа и бегония. Агрономы советуют нещадно устранять их.

Также не лишним будет обработать в зиму кустарники древесной золой. Опудривание этим простейшим веществом не только избавит земельный участок от тли, но и подкормит почву и растения, насытив их природным калием и рядом других микроэлементов.