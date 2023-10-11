Всего один продукт: учёные из США назвали верный способ снизить «плохой» холестерин

Снизить уровень холестерина можно и без статинов, имеющих кучу «побочек», уверяют американские учёные, настаивающие на смене рациона питания.

Те, кто вынужден постоянно бороться с «плохим» холестерином в своей крови, отлично знают, что статины (самый распространенный препарат для лечения повышенного холестерина), замедляя выработку этого вещества печенью, отражаются изнуряющими болями в мышцах и суставах. Также этим пациентам известен список холестериновых продуктов питания, и они стараются их избегать.

Однако учёные из университета Коннектикута в ходе многолетнего исследования выяснили, что некоторые продукты из «запретного» списка, несмотря на высокое содержание холестерина, могут сыграть положительную роль в его снижении.

Оказалось, что обычные куриные яйца помогают выводить лишний «плохой» холестерин из организма и улучшают состав и функции липопротеинов, которые играют важную роль в обмене веществ. Кроме того, регулярное употребление трёх варёных яиц в день значительно влияет и на процессы, снижающие риск развития атеросклероза, повышают количество антиоксидантов, которые защищают организм от вредных молекул и окислительного стресса.

Правда, учёные сделали оговорку, что итоги их исследований справедливы и применимы лишь для категории молодых людей, имеющих в анамнезе, максимум, лишний вес. Но для пожилых людей с хроническими заболеваниями этот метод вряд ли окажется полезным.