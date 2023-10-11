Всего три яйца в день: американские ученые нашли способ продлить жизнь

Американские ученые выяснили, что употребление яиц продлевает жизнь. Эксперименты показали, что яйца защищают от атеросклероза, так как могут повышать уровень правильного холестерина. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на издание The Journal of Nutrition.

Ученые провели эксперимент с участием нескольких молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет и были удивлены от полученных результатов.

Каждый день в течение двух недель участники эксперимента съедали по три яйца. В ходе чего у всех нормализовалось содержание холестерина в крови. Это снизило риск развития атеросклероза.

Также американские ученые заметили, что в организме молодого человека выросло содержание антиоксидантов и противовоспалительных молекул.

Однако ученые предупредили, что эти результаты не касаются людей другого возраста. Также не сообщается, в каком виде съедали яйца испытуемые.