Всесезонные или шипы: эксперт рассказал, какой тип зимней резины выбрать

Хороший водитель не расслабляется даже в тёплое «бабье лето» и готовит зимнюю резину заранее. Но лишь самый мудрый прислушивается к экспертам.

Несмотря на повсеместное тёплое начало октября, в некоторых российских регионах уже холодает и при большой разнице между дневной и ночной температурой возникает коварная наледь на дорогах. Потому самые предусмотрительные водители приобретают зимнюю резину.

У каждого из них в такой период возникает дилемма между «всесезонкой» и шипованной резиной. Разобраться помогут эксперты, которые знают все плюсы и минусы обеих видов шин.

В случае с всесезонной резиной, эластичность которой рассчитана только на плюсовые температуры, нужно понимать, что при температуре -10°С, эластичность теряется. Даже не смотря на то, что на всесезонной шине есть значок со снежинкой, они не предназначены для эксплуатации зимой в России, где сезонные перепады температур могут составлять 80 градусов: от -40 до +40. На таких шинах в зимнее время можно ездить лишь в странах с мягким климатом, где столбик термометра не опускается ниже ноля (теплая и сырая зима и нежаркое лето), уверены эксперты портала «Зарулем.ру».

Что касается шипованной резины, то её основное преимущество — высокое сцепление с дорожным покрытием на льду. Они отлично подходят для машин, не оборудованных АБС и водителям-новичкам, которые используют автомобиль как средство передвижения, поскольку удлиняют тормозной путь на асфальте.

Эксперты советуют присмотреться к фракционным шинам («липучкам»), которые издают меньше звука и не так вибронагружены, чем «шиповки». Кроме того, они лучше работают при морозе 25 градусов и могут составить конкуренцию шипованным резинам.