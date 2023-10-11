Житель Новосибирска рассказал, как обстоят дела в Израиле

Житель Новосибирска Антон, который получил гражданство Израиля перед пандемией, в настоящее время находится в пригороде Тель-Авива и делится своими впечатлениями о событиях.

Антон проживает в городе-спутнике Тель-Авива, Холоне. Он отметил, что несмотря на объявленную войну, в их регионе сохраняется спокойствие. Системы оповещения регулярно предупреждают жителей о возможных ракетных угрозах.

Местные жители приспособились к новой реальности, реагируя на звуки сирены с быстрым переходом в убежище или подъезд.

С усилением мобилизации, в городе заметно сократилось количество автомобилей на улицах и пробки стали редким явлением. Многие местные жители вступили в резервисты, в то время как школьные занятия отменили.

Очереди у больницы Холона для сдачи крови значительно увеличились, но из-за ограниченных ресурсов, местные врачи временно ограничили прием крови. Они принимают только от людей с редкой группой крови.

В ответ на угрозу терактов закрыты большие магазины и ограничено количество посетителей в закрытых помещениях до 50 человек.

Представители религиозных общин собирают продукты и сладости для солдат. У магазинов установили корзины, где можно оставить пожертвования для военнослужащих. Многих израильтян перевели на удаленную работу.

Ранее стало известно, кто из известных новосибирцев уехал в Израиль до начала войны.