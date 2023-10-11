Жители новостройки в Новосибирске пожаловались на опасный лифт

В Новосибирске в новостройке лифт совершает аварийные остановки.

В Новосибирске жители новостройки пожаловались на опасный лифт, который постоянно ломается и делает аварийные остановки. Об этом сообщили «Вести Новосибирск».

По словам местной жительницы Ирины, проблемы с лифтом начались сразу после заселения дома, который был построен чуть больше года назад. Однако управляющая компания утверждала, что эти трудности временного характера и связаны с усадкой дома, а не с неправильной эксплуатацией лифта, но проблема так не была и решена.

После жалоб проводилась оценка лифта, но каждый раз, когда приезжали проверять механизм, его чинили и жильцам выдавали заключение об успешных испытаниях. Однако независимая экспертиза подтвердила опасность.