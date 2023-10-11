Жительница Новосибирска лишилась 12 тысяч рублей из-за сбоя в Wildberries

В Новосибирске пользовательница сервиса Wildberries потеряла деньги из-за сбоя в системе.

Сбой в работе интернет-магазина Wildberries привел к потере 12 тысяч рублей у жительницы Новосибирска. Гульшада, так зовут пострадавшую, рассказала корреспонденту «МК в Новосибирске», что все товары автоматически добавились в ее корзину на платформе Wildberries. В итоге общая сумма заказа составила 12 тысяч рублей.

Женщина объяснила, что она просто сохранила в корзине интересующие ее товары — детские платья, бусы для браслетов, отбеливатель и светящихся пони для детей. Однако она заказала только постельное белье. Через несколько дней, когда Гульшада зашла в приложение, чтобы проверить статус своего заказа, она обнаружила, что ей доставят всю корзину.

Женщина обратилась в службу поддержки, где ей предложили пройти опрос из 9 пунктов, чтобы выяснить причину проблемы. Однако Гульшада отказалась от этого и ей было взято 500 рублей. Она не стала разбираться дальше.

Это не первый случай подобной проблемы. Многие пользователи сети жалуются на автоматическое оформление заказов всей корзины из-за сбоя приложения Wildberries. Многим не удалось вернуть деньги. Некоторые утверждают, что служба поддержки не отвечает, а другие даже заявляют о судебных разбирательствах, которые затягиваются на несколько месяцев.

Юрист Никита Севрюгин прокомментировал ситуацию. Он объяснил, что договор, заключаемый на платформе Wildberries, является публичным и считается заключенным с момента выдачи документа, подтверждающего оплату товара.

По его словам, если заказы были оформлены из-за сбоя в приложении, договор следует признать недействительным, так как человек не давал свое согласие. В таком случае, пользователю должны вернуть деньги за товар, но могут взимать плату за доставку.

Специалист отметил, что агрегатор не несет ответственности за технические сбои на сайте, поэтому рекомендует не оставлять товары в корзине, чтобы избежать подобных ситуаций.