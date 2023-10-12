Бердск два дня подвергался атакам телефонных террористов

Телефонные террористы два дня звонили в детские сады и ТЦ Бердска.

В Бердске произошла серия телефонных звонков о лжеминировании. Об этом пишет издание Бердск-онлайн.

За два дня, 10 и 11 октября, школы получали тревожные звонки о "минировании". Директор управления гражданской защиты населения Бердска Валерий Ольков подтвердил эту информацию.

По словам Олькова, первое сообщение поступило 10 октября от сотрудников фирмы из Новосибирска. Они получили электронное письмо с требованием выплатить 20 миллионов рублей и угрозами взорвать несколько объектов в Бердске. В списке указаны детский сад №15 "Ручеек", ТЦ "Гермес" и другие крупные магазины города. Сотрудники фирмы незамедлительно сообщили о полученном послании сотрудникам ЕДДС по телефону 112. Все указанные объекты были проверены, и никаких взрывных устройств не обнаружено. Детский сад был уже закрыт, поэтому эвакуация детей и персонала не потребовалась.

Сотрудники школ также оперативно информировали ЕДДС. На место происшествий экстренно выезжали сотрудники спецслужб и правоохранительных органов.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области пояснили, что все поступившие сообщения были проверены, а опасные предметы не обнаружены.



Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей за лжеминирование многоэтажки.