Читайте внимательно: названа 1 ошибка, из-за которой можно лишиться пенсии

Россиянам напомнили о личной ответственности за оформление собственной пенсии по старости.

Независимо от того, решил пожилой россиянин по достижении пенсионного возраста уйти на заслуженный отдых или продолжить трудиться, оформлять свою пенсию он должен самостоятельно. Делать это лучше всего за месяц до достижения возраста пенсионера в РФ, подсказывает всем предпенсионерам нашей страны декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Чтобы первые начисления пособия по старости пришли вовремя, необходимо подать пакет документов с личным заявлением на оформление статуса пенсионера через МФЦ, сайты Социального фонда или Госуслуги.

Другими ошибками, которые могут лишить человека пенсии, эксперты считают орфографические ошибки при замене паспорта гражданина РФ (прецедент создан в Свердловской области), а также невозможность доказать свой стаж (утраченные или не оцифрованные архивы некоторых предприятий и организаций СССР).