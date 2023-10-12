Эволюция здравоохранения: в Новосибирске сняли ролик об истории больниц

В Новосибирске опубликовано видео об истории медицинских учреждений центра Сибири. В ролике представлены архивные кадры и то, как теперь выглядят многие учреждения здравоохранения.

В рамках проекта «Пульс города N» команда Сиб.фм выпустила ролик в рубрике «Здоровье». Научный сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев рассказывает, как в городе начала развиваться медицина и какие центры здравоохранения работают сегодня.

Первые медицинские учреждения в Новониколаевске – так раньше назывался Новосибирск – появились на железнодорожной станции Обь и Переселенческом пункте до революции. Там был приёмный покой для железнодорожников. Работала амбулатория с стационар. При необходимости тяжелобольных пациентов отправляли в Томск и Омск. А 30 марта 1906 года в Новониколаевске открылась первая горбольница общего профиля на 15 коек. Было тут и родильное отделение. Через несколько лет больницу перевели в здание бывшего купеческого собрания.

В 1906 году открыли вторую городскую больницу. Её называли «заразная». Она располагалась по ул. Ядринцевской. А ещё через несколько лет открыли амбулаторию в Закаменской части города. Город рос. Потребность в медицинском обслуживании увеличивалась. И в 1925 году появилась новая амбулатория напротив Центрального рынка. Лечили от простуды до холеры.

В годы Великой Отечественной войны здравоохранение получила значительный толчок развития. В Сибирь везли раненых с фронта. По окончанию войны в регионе работало около 200 учреждений здравоохранения.

«Пожалуй, невозможно найти в нашем городе человека (даже весьма далекого от медицины), который бы не знал «горбольницу». Сегодня невозможно представить себе городское и областное здравоохранение, да и весь облик нашего города, без этого флагмана городской медицины, расположенного в живописном уголке Заельцовского района. Начало истории 1-й клинической больницы приходится на конец 20-х годов. А уже через 10 лет здесь развернули 700 коек. Уже в советское время больницу реконструировали. Достроили новые корпуса. Клиническая больница № 1 сегодня – крупнейший городской центр специализированной медицинской помощи населению. Наличие городского онкологического диспансера оказало существенное влияние на формирование потоков больных в отделения больницы и способствовало созданию целого ряда специализированных онкологических отделений», — рассуждает Константин Голодяев.

Служба скорой помощи впервые появилось в Новониколаевске в дореволюционное время. Позже открыли стационар неотложной хирургии. А в годы Великой Отечественной войны сюда привозили раненых. В 80-е годы здесь переоснастили материально-техническую базу. Появилась медицинская аппаратура во всех бригадах. Сегодня станция «Скорой помощи» является единственным медицинским учреждением, бесплатно оказывающим неотложную медицинскую помощь взрослому и детскому населению.

Дом купца Кагана или Роддом №1. Его построили в 1908 году на пересечении улиц Алтайской и Гудимовской (ныне Урицкого и Коммунистической). Здание принадлежало хлеботорговцу. Позже его передали сибирскому краевому союзу потребкооперации. А потом родильному дому. В 1989 году роддом № 1 закрыли, перепрофилировали, произвели капитальный ремонт и открыли уже в качестве отделение патологии беременных на 140 коек. И лишь через два десятилетия в этом знаменитом доме снова зазвучали первые крики малышей, появившихся на свет: первый в Новосибирске негосударственный родильный дом «Авиценна» продолжает дело, начатое еще в довоенные годы врачами знаменитого роддома №1.

Городская инфекционная больница №1. Своё летоисчисление ведёт с 1904 года, когда в наёмном помещении был открыт «заразный барак» на 15 коек для госпитализации больных холерой. В 1907 году из-за обострения эпидемиологической обстановки на заседании уполномоченных Новониколаевска был поднят вопрос об ассигновании 10 тысяч рублей (по тем временам огромная сумма для города) на строительство нового барака. В 1912 году принято решение о строительстве нового корпуса заразной больницы на 40 коек. После

Великой Отечественной войны число коек здесь увеличилось до 200. Уже в нулевых годах здесь открыта первая за Уралом ПЦР-диагностики. А несколько лет назад на базе стационара создан Территориальный центр инфекционных болезней Новосибирска, призванный поднять на должный уровень качество оказания медицинской помощи.

Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Мешалкина — одно из крупнейших многопрофильных научных, клинических учреждений специализированной медицинской помощи в России. Институт экспериментальной биологии и медицины здесь создан в 1957 году в числе первых учреждений Сибирского отделения Академии наук СССР. Возглавил Институт известный московский хирург Евгений Николаевич Мешалкин. Ещё в те времена здесь лечили сотни человек с различными патологиями. Мешалкинцы развернули большую хирургическую деятельность: оперировали все известные к тому времени пороки сердца и крупных сосудов.

Сегодня за Уралом это единственное медицинское учреждение, получившее статус национального. Врачи выполняют все виды оперативных вмешательств на сердце и сосудах, включая операции у детей первых дней жизни, хирургию аорты, хирургическое лечение хронической тромбоэмболии легочной артерии. Оказывают помощь пациентам, страдающим не только заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но и нейрохирургической, онкологической или сочетанной патологией. Ежегодно проводят около 20 тысяч операций. На территории расположены научно-клинический корпус, корпус онкологии и радиохирургии, лаборатория патоморфологии и электронной микроскопии, энергоблок.

Ранее Сиб.фм выпустил ролик об истории достопримечательностей Новосибирска.