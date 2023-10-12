Фермер и продавец: названы пять профессий, которые приводят к слабоумию

У людей, занимающихся физически тяжелым трудом, возникают риски развития слабоумия. Это выяснили норвежские ученые исследовательского центра HUNT, пишет научный журнал Science Direct.

Исследователи провели эксперимент, участниками которого стали 7 тысяч взрослых жителей Норвегии и выяснили, что у людей, которые трудятся на физически тяжелых работах, вероятность развития деменции составляет 15,5% выше, чем у других.

К опасным профессиям, приводящим к слабоумию, отнесли продавца-кассира, продавца-консультанта, медперсонал низшего звена и фермерство.

По словам ученых, деятельность этих профессий связана с тяжелыми физическими нагрузками, неудобным графиком и стрессом из-за чего вознкает эмоциональное выгорание. Люди не успевают отдыхать.

Известно, что люди, занимающиеся активным умственным трудом, реже сталкиваются с деменцией.