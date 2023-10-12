Компьютер скажет спасибо: аналитик посоветовал перезагружать ПК минимум раз в неделю

Включенный долгое время компьютер со временем начинает хуже работать. Об этом заявил IT-эксперт, генеральный директор некоммерческой организации «Цифровые платформы» Арсений Щельцин в беседе с радио Sputnik.

Эксперт отметил, что часто работники в офисах могут не выключать и не перезагружать компьютеры месяцами. Это негативно влияет на функционирование устройства.

Во включенном состоянии оперативную память компьютера используется множеством программ, включая фоновые задачи. Даже если одна из программ выключена, фоновые процессы продолжают работу.

Щельцин пояснил, что чем больше таких скрытых задач, тем хуже будет функционировать компьютер. Аналитик также сравнил компьютер, который не выключается, с заваленным письменным столом. Для его «уборки» требуется регулярная перегрузка.

Эксперт посоветовал перезагружать устройство не менее одного раза в неделю. А также полностью выключать компьютер при уходе на выходные.