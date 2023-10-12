Кровь долгожителя: найден способ определить продолжительность жизни человека

Учёные всего мира неустанно бьются над секретом долгожительства. Новый прорыв в этой сфере состоялся на дня

Шведские учёные-геронтологи на протяжении 35 лет изучали вероятность достижения тем или иным человеком 100-летнего возраста. Наконец-то результаты их многолетних трудов были представлены широкой общественности в научном журнале «GeroScience».

В основу изысканий исследователи взяли анализы крови на биомаркеры здоровья («метки», позволяющие оценить состояние здоровья на биологическом уровне – уровень холестерина, сахара, железа и т.п.) от 44 000 шведов, из которых 100-летия достигли 1 124 человека (2,7%), из них 84,6% — женщины.

Оказалось, что у столетних шведов был повышен уровень холестерина (а мы его бесконечно понижаем статинами) и железа. А вот глюкозы, креатинина, мочевой кислоты, аспартатаминотрансферазы, гамма-глутамилтрансферазы, щелочной фосфатазы, лактатдегидрогеназы и общей способности связывать железо были ниже средних показателей. Причём подобные и более благоприятные значения биомаркеров проявлялись у долгожителей уже в возрасте 65 лет.

Всё это помогло учёным сделать вывод — генетические особенности организма в совокупности с образом жизни могут играть важную роль в обеспечении исключительного долголетия.