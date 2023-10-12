«Надеюсь, что умерла»: эзотерик Павел Ясносвет проклял девушку в Новосибирске — что известно про «ангела» и его бизнес

Эзотерик Павел Ясносвет, пожелавший смерти девушке в мастерской, зарабатывает от 44 тысяч рублей за пятиминутную консультацию по телефону. Сиб.фм выяснил настоящее имя «ангела» и кто курирует его бизнес.

Неожиданные клиенты

В конце августа в мастерскую по ремонту изделий из кожи премиум-класса на улице Советской пришли два человека с просьбой укоротить ремень, однако практически сразу начался конфликт из-за просьбы администратора заполнить анкету клиента. Как объяснила корреспонденту Сиб.фм основатель салона Ольга, они просят всех клиентов заполнить данные для договора-квитанции, так как это обязательное требование гражданского кодекса и закона о защите прав потребителей.

«Если клиент приходит впервые, мы ему даем заполнить анкету, где запрашивается ФИО, номер для связи и, по желанию, дата рождения», — заявила она.

Кроме этого, она добавила, что им нужны данные, так как они несут материальную ответственность за вещи клиентов.

«Мужчина начал кричать: "Вы просите у меня персональные данные. На каком основании?". Позже он достал свой телефон, начал снимать на камеру и провоцировать на то, чтобы администратор допустила ошибку. К счастью, ошибок не было. Другой парень, который моложе, просто сидел и молчал. Они периодически там что-то переговаривали. Длилось это все примерно 14 минут. В итоге администратор была проклята», — добавила собеседница.

Конфликт попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах мужчина выражает свое недовольство молодой девушке, пользуясь знаниями в юриспруденции. Спустя время он сдается и соглашается подписать бумажку, но девушка отказывает им в обслуживании, параллельно нажимая кнопку охраны.

«Администратор вызвала охрану слишком поздно, поэтому она не успела вовремя приехать», — отметила собеседница.

После продолжительного спора мужчина пожелал девушке вечного унижения.

«Я желаю искренне вам, чтобы вы на своей шкуре, на протяжении всей жизни, ощущали унижения и нарушения законов в отношении вас. Аминь», — сказал он.

Молодой парень с длинными волосами, который сидел на кресле во время конфликта, в момент ухода взял бумажку с ручкой, а после передал записку с проклятием администратору Ольги, вспоминает она.





«Кто закон нарушил, тот проклят на усыхание здоровья и жизни. Кто прочтет, на того и сработает», — говорится в тексте сообщения.

Потребительский терроризм

Руководитель мастерской Ольга поделилась, что её работнице понадобилась психологическая помощь после инцидента, а в адрес организации стали поступать жалобы.

«Нам поступило предупреждение с Роспотребнадзора, предостережение из Трудовой инспекции, запрос о предоставлении данных из Роскомнадзора», — делится собеседница.



Кроме того, представители налоговой запросили трудовые договоры сотрудников. Предпринимательница отметила, что ведомства начинают «карать бизнес» сразу же после жалобы от клиентов без предоставления каких-либо доказательств.

«Предприниматели выстраивают годами свой бизнес, завоёвывают доверие и авторитет. И вдруг приходят такие клиенты и перечёркивают годы работы по собственной гнилой прихоти. И никто ни в чём не разбирается. Карают бизнес по факту жалобы, без разбора ситуации», — сетует она.

Ольга рассказала, что в бизнесе такое поведение клиентов называют «потребительский терроризм», так как любой человек, по её словам, может безосновательно пожаловаться в вышеперечисленные инстанции и не понести никакого наказания.

«Законы написаны так, что у бизнеса презумпция виновности. Бизнес виноват в любом случае: оказал услугу, отвечающую стандартам — виноват; не оказал услугу — не имел права, виноват. Даже если клиенты начинают унижать и крыть матами, мы не можем отказать в обслуживании. Я всегда поддерживала и полностью поддерживаю своих сотрудников. После спровоцированного конфликта, я на их стороне», — продолжает основатель мастерской.

«Божественные» личности

Сиб.фм удалось выяснить, кто был автором проклятий, написанных на листе бумаги.

По нашим данным, в мастерскую зашли бизнес-партнеры по «божественным» курсам — Андрей Разумовский, разговаривавший с девушкой, и Павел Ясносвет, который почти весь спор сидел в кресле. Ясносвет выдает себя за «Бога и ангела», а Разумовский — его деловой партнёр.

Проводник духовного мира – Павел Ясносвет







Павел Ясносвет — известный в интернете эзотерик, который называет себя проводником духовного мира, ангелом, божественным посланником и учителем. Молодой человек ведет блог в Telegram и на «YouTube» на 160 тысяч подписчиков. На площадках он публикует лекции о душе, боге, святых, медитации и «правильном пути».

В своих видео блогер утверждает, что Иисус Христос рассказал ему лично о втором пришествии. Кроме этого, он имеет собственный сайт, где продает онлайн-консультации. Например, за пятиминутный разговор Ясносвет просит 44 333 рублей.







«От более длительной консультации синхронизация Духовного Мира с Вами и чистота подаваемой информации возрастает в разы, ежеминутно усиливается подача энергии, мощней проводится чистка тонких тел (стилистика сохранена. — прим.ред.)», — говорится в описании.

За индивидуальную медитацию в формате аудио «проповедник» просит почти 370 тысяч рублей. За прохождение этого курса он обещает наладить связь «высшим я», «посмотреть на прошлое с точки зрения более высокого, тонкого и совершенного восприятия». В среднем, цены за «божественные» курсы и консультации варьируются от 7 до 100 тысяч рублей. Самая дешевая услуга — инструкция к самостоятельной медитации за 1238 рублей.





Несмотря на разнообразие услуг, все контакты с Ясносветом происходят только через его администратора. Лично Павел ни с кем переговоры не ведет. В интернете он не раскрывает свою личность. В социальных сетях у Ясносвета не указаны дата рождения и настоящая фамилия. В интернете о проповеднике есть несколько разоблачений, но все они затрагивают лишь религиозную сторону вопроса.

Сиб.фм выяснил, что Ясносвету 24 года и в «мирской» жизни он — Павел Кукин. Предположительно, проповедник родился в Москве — он был ранее прописан в столице. Свою карьеру «бога» блогер начал недавно, в начале 2022 года — тогда он создал Telegram-канал, а позже и на «YouTube».





Кроме этого, удалось выяснить, что, предположительно, в 2022 году он поменял свою настоящую фамилию на Ясносвет. Связаться с Павлом не удалось, так как он часто меняет сим-карты, которые часто зарегистрированные на других людей.

По нашим данным, с апреля 2022 года он стал вести бизнес с Андреем Разумовским, который и конфликтовал с девушкой-администратором в мастерской.

Из юриста в куратора проекта

Андрей Разумовский — юрист из Рубцовска (Алтайский край). На сайте городского суда есть множество гражданских дел, где он выступал в роли представителя истца. В городе с 2006 года он имел собственную адвокатскую контору под названием «Юридический офис Разумовского», однако она была ликвидирована в 2019 году, и Разумовский перестал выступать в суде в роли адвоката.





В 2023 году Разумовский создал ООО «Архитектор», где занял должность генерального директора. Компания зарегистрирована в новосибирском Академгородке на проспекте Академика Лаврентьева, 2/2. Основной вид организации — предоставление прочих персональных услуг. С этого же года название и ИНН данной организации указаны на сайте Павла Ясносвета. Все договоры об указании услуг и их оплата оформляются через ООО «Архитектор».





«ООО "Архитектор" (далее — "Исполнитель"), зарегистрированный и действующий в соответствии с законодательством Российской Федерации, предлагает неограниченному кругу физических лиц заключить настоящий договор об оказании услуг», — сообщается в договоре, который изучил корреспондент Сиб.фм.

«Надеюсь, что умерла»

Корреспонденту Сиб.фм удалось связаться с Андреем Разумовским — он подтвердил, что был в мастерской 30 августа. На вопрос, зачем девушке оставили проклятие, собеседник задал встречный вопрос, спросив умерла ли она.

«А я надеюсь, что умерла», — заявил он.

Собеседник в начале разговора опроверг свое знакомство с Ясносветом, а позже стал уходить от ответов. На вопрос, есть ли у него общий бизнес с Ясносветом, Разумовский также не ответил.

Отметим, что номер телефона Разумовского указан в группе Ясносвета во «ВКонтакте» — там он отмечен как «админ».

Странное дело

Летом 2023 года Андрей Разумовский подал в суд на Павла Ясносвета в Рубцовский городской суд. В деле он попросил взыскать с Павла задолженность по договору займа — 60 миллионов рублей.





Согласно материалам дела, Павел Ясносвет взял в долг 60 миллионов рублей на развитие деятельности в интернете на определенный срок, но свои обязательства не исполнил и не возвратил Разумовскому деньги. Представителем у Разумовского был старый коллега, с которым они вместе работали в Рубцовске. В итоге, суд удовлетворил полностью иск и решил взыскать с Ясносвета всю запрошенную сумму.

