После выборов? Депутат дал прогноз по новой волне мобилизации в России

В разгар осеннего призыва-2023 и начала предвыборной президентской гонки-2024 тема мобилизации в обществе обострилась до крайности. В ситуацию вмешались российские законотворцы.

Полевые генералы СВО, министр обороны РФ и даже президент России не устают заверять население в ненужности мобилизации, ни частичной, ни, тем более, всеобщей. Однако это не мешает Z-блогерам и ряду аналитиков обострять этот вопрос. Привязывая его то к годовщине объявления первой волны 22 сентября 2022 года, то к осеннему призыву-2023 и вот теперь к предстоящим президентским выборам-2024.

В ситуацию вмешались депутаты Госдумы. Так, на днях представитель думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Михаил Делягин в беседе с изданием «Автора» ответил на многочисленные вопросы подобного характера. Он чётко пояснил, что ни до, ни после выборов главы нашего государства новой волны мобилизации не будет.

Законотворец акцентировал внимание на текущих проблемах и задачах специальной военной операции. По мнению полевых генералов и словам Делягина, добровольцев, набранных для участия в СВО достаточно (контракты с Минобороны РФ с начала 2023 года подписали 335 тысяч россиян). Кроме того, их нужно обучить, чем сейчас и занято боевое руководство военной операции.