Приложение для распознавания инсульта разработали в Новосибирске

Учёные из Новосибирска разработали приложение для распознавания инсульта.

В Новосибирске разработали мобильное приложение для распознавания инсульта. Об этом автор проекта «Инсульт-контроль» Олег Молородов сообщил корреспонденту «Вести Новосибирск».

По его словам, эта программа поможет выявить инсульт у человека. Достаточно направить камеру на человека и приложение зафиксирует работу мышц его лица. Больного предупредят об опасности при подозрении на инсульт.

«Наше приложение автоматически определяет геометку и высылает доверенным лицам», — отметил Молородов.

Инсульт наступает внезапно: человек может обратиться за медпомощью в течение четырёх с половиной часов. Ежегодно от этой болезни умирают миллионы людей.