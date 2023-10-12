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общество

Приложение для распознавания инсульта разработали в Новосибирске

Фот: Сиб.фм

Учёные из Новосибирска разработали приложение для распознавания инсульта.

В Новосибирске разработали мобильное приложение для распознавания инсульта. Об этом автор проекта «Инсульт-контроль» Олег Молородов сообщил корреспонденту «Вести Новосибирск».

По его словам, эта программа поможет выявить инсульт у человека. Достаточно направить камеру на человека и приложение зафиксирует работу мышц его лица. Больного предупредят об опасности при подозрении на инсульт.

«Наше приложение автоматически определяет геометку и высылает доверенным лицам», — отметил Молородов.

Инсульт наступает внезапно: человек может обратиться за медпомощью в течение четырёх с половиной часов. Ежегодно от этой болезни умирают миллионы людей.

Напомним, что в Новосибирске крупы, сахар и алкоголь могут подорожать в октябре 2023 года.

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Диана Джафарова
журналист

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