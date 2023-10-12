Решение приятно: в Генштабе озвучили планы по мобилизации в стране

Минобороны РФ опровергло слухи о новой волне мобилизации, озвучив несколько иные планы по укреплению обороноспособности страны в 2023 году.

На расширенном заседании коллегии оборонного ведомства Министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился к россиянам: «В связи с многочисленными вопросами, поступающими в Минобороны, хочу заявить, что новая волна мобилизации в России не планируется», заверил он.

Военачальник подчеркнул, что количество граждан, добровольно заключивших контракт с Министерством обороны, также полностью покрывает потребности армии. Согласно свежим данным Генерального штаба Вооруженных сил России, с начала 2023 года добровольно подписали контракты с Минобороны 355 000 граждан.

По устойчивому и единодушному мнению Минобороны и руководства Генштаба, этого количества, которое неукоснительно растёт, вполне достаточно для выполнения текущих боевых задач в зоне действия СВО на Украине. Более того, из-за увеличения числа желающих служить по контракту, оборонное ведомство вынуждено открывать дополнительные пункты набора граждан.

Также Шойгу пояснил, что в сложившихся геополитических условиях для укрепления позиций нашей страны важнее развитие оборонного комплекса, а мобилизация может снизить темпы, спровоцировав отток человеческих ресурсов.