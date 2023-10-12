Режиссер «Смешариков» Сулейманов раскрыл тайные смыслы мультфильма

Режиссер «Смешариков» Джангир Сулейманов рассказал о тайном философском смысле одного из эпизодов, где Бараш переживает различные трансформации, сообщает 74.RU.

По его словам, как правило, тайные смыслы в мульфильме появляются неосознанно. Каждый зритель интерпретирует произведение по-разному.

Автор мультсериала выделил эпизод «Смысл жизни». По его словам, этот выпуск показывают даже на факультетах психологии и философии.

«Я бы ее назвал философской зарисовкой, которая не имеет ответа. Я когда взял ее в работу, то, раз уж мы играем в постмодернизм, решил сделать ее стилистически, как фильм Джима Джармуша «Мертвец»», — пояснил режиссер.К

Кроме того, зрители могут заметить, что эпизод содержит в себе аллюзию на «Большого Лебовски», а финальная сцена – на «Интерстеллар».