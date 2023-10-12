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культура

«Родит в скором времени»: эзотерик предсказала вторую беременность Ани Лорак от россиянина

Фото из социальных сетей Ани Лорак

Певица Ани Лорак планирует вернуться к гастролям в России после долгого перерыва. Однако появилась информация, что артистка находится в интересном положении, сообщает "Экспресс Газета".

В прошлом году известная певица Ани Лорак пыталась отмолчаться о событиях на Украине и на некоторое время оказалась в тени. Однако недавно девушка дала сольный концерт в честь своего юбилея.

Парапсихолог, зотерик Джулия Лу заявила, что Ани Лорак ожидает второго ребенка. Это заметили и поклонники. Они уверены, что певица тайно вышла замуж за своего возлюбленного Исаака Виджраку.

Однако, по словам эзотерика, поп-дива родит от россиянина, и уверена, что певица уже находится в положении.

«Ани родит ребенка в скором времени от человека из России», — заявила Лу.

Джулия Лу также предположила, что певицу могут не принять до конца в Росии, а жить в Украине она не захочет.

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Алёна Мищенко
Журналист

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