Российские ученые придумали рецепт омолаживающего пирога с антиоксидантами

Ученые кафедры экологии и химической технологии ЮУрГУ улучшили рецепт венского фруктового пирога, который позволит замедлить процесс старения и помогать снижению рисков сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает пресс-служба вуза.

Для этого ученые добавили в рецептуру десерта обогащенный стильбеноид — природное соединение, защищающее мышечную ткань. Также использовали спирт в качестве растворителя и усилителя продуктивности стильбеноида.

Помимо этого, авторы проекта решили отказаться от цукатов, ароматизаторов и красителей. Вместо этого в десерт добавили сушеную клубнику.

Необходимый баланс полиненасыщенных жирных кислот Омега-3-6 был обеспечен правильным объемом подсолнечного масла. Все эти изменения как раз и дают омолаживающий эффект.

Дегустационная комиссия заявила, что пирог по новому рецепту имеет приятный вкус и полезные свойства. Рецепт уже запатентован.