Сердце не выдержит: американские учёные нашли новое заболевание

Складывается впечатление, что новые модели болезней «выходят» в мир подобно технике с производственных линий. Причём каждый новый недуг представляет собой целый микс из разных расстройств.

По информации сетевого издания TimesNewsUK, исследователи из Университета Джона Хопкинса выявили новое болезненное состояние сердечно-сосудистой системы человека. Его назвали «сердечно-сосудисто-почечно-метаболическим синдромом» (сокращённо ССПМС), поскольку недуг состоит из трех категорий нарушений: болезни почек, нарушения обмена веществ и сбои в работе сердца и сосудов.

Чаще остальных, по словам авторов исследования, комплексный недуг поражает людей с преддиабетом и лишним весом, гипертонией и с заболеваниями сердца и почек. Принципиальное отличие ССПМС от моноболезней – активное взаимодействие между заболеваниями, входящими в его состав, которые ещё и усиливают друг друга.

Итогом становится значительное увеличение риска развития серьёзных сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемическую болезнь и инфаркт миокарда.