СФР разыскивает 1,4 млн человек, не забравших свои пенсионные накопления

Социальный фонд разыскивает 1,4 млн человек, которые не забрали свои пенсионные накопления.

Социальный Фонд России активно разыскивает 1,4 миллиона граждан, которые имеют право на получение своих пенсионных накоплений, но до сих пор не обратились за ними. Об этом сообщили в пресс-службе СФО по

Пенсионные накопления имеют граждане, родившиеся в 1967 году и позднее, для которых работодатель отчислял страховые взносы на накопительную пенсию. Также накопления имеют участники программы софинансирования пенсий и владельцы сертификатов на материнский капитал, которые направили средства на накопительную пенсию. Пенсионные накопления также есть у мужчин, родившихся в 1953-1966 годах, и женщин, родившихся в 1957-1966 годах, для которых с 2002 по 2004 годы были уплачены страховые взносы на накопительную пенсию (с 2005 года эти отчисления были прекращены).

Руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда по Новосибирской области Татьяна Понедельникова отметила, что в настоящее время пенсионные накопления формируются только за счет инвестирования средств, а отчисления с 2014 года не производятся. Она также отметила, что повышение пенсионного возраста не относится к выплате пенсионных накоплений, и поэтому их можно получить в прежних возрастных границах: женщинам – с 55 лет, мужчинам – с 60 лет. Однако для получения накоплений необходимо также иметь достаточный страховой стаж и определенное количество пенсионных коэффициентов. При наличии права на досрочную пенсию, выплату накоплений можно оформить и раньше указанного возраста.

Она также добавила, что , что за последние 10 лет более 230 тысяч новосибирцев получили свои пенсионные накопления через региональное отделение Пенсионного фонда.

В настоящее время получение пенсионных накоплений является заявительным процессом. Если накопления формировались в государственном фонде, заявление можно подать в любой клиентской службе Пенсионного фонда или МФЦ. В случае, если накопления были сформированы через негосударственный пенсионный фонд, необходимо обратиться в соответствующий НПФ.

В пресс-службе пояснили, что размер выплаты пенсионных накоплений зависит от суммы накопленных средств. Если сумма небольшая и составляет менее 5% от расчетной суммы страховой пенсии, то выплата может быть произведена одним платежом. В противном случае, накопления могут быть выплачены в виде ежемесячной накопительной пенсии, которая будет выплачиваться пожизненно.