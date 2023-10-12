Цена квадрата в новостройках Новосибирска выросла за 9 месяцев на 5.7%

По результатам мониторинга «Абрис Т.М.С», средневзвешенная цена предложения квадратного метра в новостройках Новосибирска в конце сентября 2023 года составила 120,5 тысяч рублей.

Это на 6,5 тысячи или на 5,7% выше, чем в начале года. Цена лота за то же время выросла на 3% из-за снижения средней площади квартир, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

Рост в пределах реальной инфляции продолжается за счет вымывания самых доступных вариантов, которые в общем объеме продаж составляют больше 70%, уточнил он.

«Средняя цена квадратного метра и динамика роста за 9 месяцев от разных агрегаторов: Мир Квартир цена 130 тысяч квадрат, рост 5,2%, портал Restate.ru средняя цена 130,9 тысяч квадратный метр, динамика 6,7%, ФК «Этажи» средняя цена 122 тысячи рублей за квадрат и рост 2%, сайт RealtyMag.ru цена 125,9 тысяч за квадрат и рост к декабрю 2022 года 0,1%», — добавил эксперт.

Цена предложения после перехода рынка новостроек в статус «Рынок покупателя» в 3 квартале 2022 года стала сильнее отличаться от реальной цены продажи. При среднегодовой цене предложения 117 рублей за квадратный метр, цена квадрата накопленным итогом с начала года по данным ДОМ.РФ составляет 111 800 рублей. Несмотря на ажиотажный спрос на новостройки в 3 квартале 2023 года застройщики Новосибирска не поднимали цены, поэтому динамика по городу на 46% медленнее средней по РФ, заключил Николаев.

Напомним, объем предложений новостроек в Новосибирске сократился за квартал на 5 тысяч квартир.