Ученые перечислили продукты, вызывающие сильную зависимость

Стали известны продукты, которые вызывают более сильную зависимость, чем кофе, алкоголь и сигареты. Эти продукт обнаружила международная группа ученых из Испании, США и Бразилии, сообщает издание British Medical Journal.

По словам ученых, привыкание возникает только к определенным категориям продуктов — тем, в которых содержится много жиров и углеводов. К ним относят — шоколад, изделия из белой муки и переработанная пища (в список входят фастфуд, чипсы и сухие завтраки).

Зависимость объяснили тем, что комбинация жиров и углеводов влияет на человеческий мозг. Сильное привыкание к таким продуктам сравнивают с различными расстройствами, которые связаны с употреблением психоактивных веществ.

Среди симптомов зависимости к данным продуктам ученые выделяют: низкий контроль потребления, сильная тяга и синдром отмены (часто наблюдается тревожное состояние, беспокойство, бессонница и возбуждение).

Исследователи отметили, что пищевая зависимость является более сильной, так как человек способен отказаться от алкоголя, сигарет и азартных игр, но прекратить есть не может.