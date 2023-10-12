Ученые выяснили, что жизнь на съемных квартирах ведет к быстрому старению

Ученые из Великобритании и Австралии выяснили, что люди, арендующие жилье, подвержены более быстрому биологическому старению, сообщает DailyMail.

По данным ученых, человек, постоянно арендующий жилье, может испытывать стресс. Это ухудшает функции тканей и клеток. Кроме того, стресс ускоряет этот процесс, несмотря на фактический возраст.

Ученые решили выяснить, связан ли такой стрессовый фактор, как необходимость регулярно вносить арендную плату за жилье, с преждевременным старением. Участие в эксперименте приняли 1420 добровольцев.

Специалисты проанализировали продолжительность и стоимость аренды, тип жилья и другое. Они смогли собрать данные о состоянии здоровья арендаторов и образцы крови для отслеживания метилирования ДНК. Нарушение этого процесса способствует преждевременному старению и хроническим заболеваниям.

Исследование показало, что нарушения метилирования ДНК чаще встречаются у людей, которые арендуют жилье в районах с плохой экологией и имеющих проблемы с оплатой жилья.

По мнению ученых, данный фактор ускоряет процесс старения сильнее, чем даже курение.