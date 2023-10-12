«Увёз и закопал»: под Новосибирском будут судить рецидивиста за жестокое убийство

В Черепановском районном суде Новосибирской области рассмотрят уголовное дело о жестоком убийстве женщины, пропавшей год назад.

43-летняя Ольга Вершинина пропала в сентябре 2022 года. Она ушла из села Медведск, которое расположено в Черепановском районе, 18 сентября в зелёной куртке. Представители поискового отряда «Лиза Алерт» тщательно обследовали гектары местности, но женщину так и не нашли.

Страшную находку 16 июня 2023 года обнаружил один из лесников. Экспертиза установила, что это пропавшая Ольга Вершинина.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Следователям удалось установить, что перед тем, как пропасть, женщина распивала спиртные напитки в компании ранее судимого жителя Черепановского района.

Рецидивиста задержали, и он рассказал, что у них с Ольгой возник конфликт, в ходе которого он схватился за нож и жестоко расправился с собутыльницей.

«С целью сокрытия следов преступления обвиняемый привлек своего знакомого, с которым вывез на автомобиле тело погибшей с места преступления и закопал,

- рассказали в СУ СКР по Новосибирской области. – Впоследствии родственники потерпевшей заявили в правоохранительные органы о безвестном исчезновении женщины».

Рецидивист вину признал – ему грозит до 15 лет лишения свободы. Судьбу обвиняемого в жестоком убийстве решит Черепановский районный суд.